Власти Беларуси проведут с Россией переговоры по цене на газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым он одобрил в качестве основы для предстоящих переговоров проект протокола с Россией о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории, - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

"Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе, передает РИА Новости.

Этим же указом президент уполномочил правительство Беларуси на переговоры по газу, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание протокола при достижении договоренности. Планируется, что протокол будет временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.

На проведение переговоров постановлением белорусского правительства уполномочен министр энергетики страны Виктор Каранкевич, также ему делегировано право подписать документ.

Планируется, что цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере $128,5 за тысячу кубометров, подписать документы планируется в конце года.