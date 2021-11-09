Германия намерена максимально быстро сертифицировать "Северный поток - 2"

Сертификация газопровода "Северный поток - 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, при этом ни Украина, ни Польша не должны участвовать в этом процессе, - рассказал депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока - 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", - цитирует его РБК со ссылкой на издание.

Немецкий парламентарий отметил, что Германии необходимо ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.

"Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - отметил Эрнст.

Что касается договоренности с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева, то парламентарий назвал ее "полной ерундой".

"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?

В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, ему его перекрывают. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право ее реализовывать", - пояснил политик, добавив: именно из-за этого Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.