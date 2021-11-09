Российские чартеры полетели на египетские курорты

Российские авиаторы сегодня возобновили чартерные рейсы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

С возобновлением чартерных рейсов как минимум из 35 регионов России появятся новые предложения по перевозке - они и приведут к удешевлению перелета, который входит в турпакет, - заверил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

Пока минимальная стоимость недельных чартерных туров из России в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тыс рублей, однако ожидается, что уже в ближайшее время они снизятся на 20%.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера из-за теракта над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году, а регулярное авиасообщение с курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе.