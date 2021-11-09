В Казахстане за сутки выявлено менее тысячи новых заболевших коронавирусом

Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане уверенно идет на убыль: за минувшие сутки в стране выявили лишь 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав.

Максимальное число новых заболевших – 135 человек – зафиксировано в Северо-Казахстанской области. Чуть меньше – 133 новых пациента – в Павлодарской области. Третье место антирейтинга делят Нур-Султан и Карагандинская область – здесь по 109 новых инфицированных, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны зафиксировано менее ста новых случаев заболевания.

Сутками ранее в Казахстане был зафиксирован 1 031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 950 539 случаев заболевания, летальных случаев - 12 291. За прошедшие сутки в Казахстане скончались 32 человека.

Первым компонентом антикоронавирусной вакцины в стране провакцинировано 8 409 883 человек, вторым компонентом - 7 674 577 человек.