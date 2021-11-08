Гасан Гасанов о создании страны под названием "Атропатена/ Адорбайган/ Азербайджан"

Историк Гасан Гасанов в своей книге "Александр Македонский и Атропат" рассказывает историю событий, происшедших в 331–321 годах до н.э., когда в результате Восточного похода Александра Македонского пала Ахеменидская империя персов, что привело к судьбоносным событиям, связанным с Мидией, в частности, с Атропатеной/Атарпатеной, с которой современный Азербайджан имеет непосредственные этнические связи и располагается на тех же территориях.

По словам Гасанова, до последнего времени одной из наиболее запущенных проблем в истории Азербайджана была недостаточность информации об этнической принадлежности его древнейшего населения. Если высказаться концептуально: не было ключа, которым можно было бы открыть дверь в этнический мир древнейшей истории Азербайджана. Решающей, оказалась изданная в Нью-Йорке монография Заура Гасанова под названием "Царские скифы". Скифы упоминаются в первоисточниках в связи с событиями в Азербайджане начиная с VII в. до н.э. В то же время археология дает основание признать, что родственные скифам саки находились в Азербайджане намного раньше. Именно работа "Царские скифы" и ряд последующих работ Заура Гасанова послужили основой написания мною работы "Александр Македонский и Атропат".

Римский историк Аммиан Марцеллин (IV в.) сообщает, что страна под названием "Атропатена" была создана в результате распада Ассирийской империи. Сирийская хроника Карки де бет Селох (V в.) также сообщает, что страна под названием "Адорбайган" была образована по результатам распада Ассирийской империи. В Британском музее хранится клинописная табличка, названная "The Fall of Nineveh", с текстом на Нововавилонском диалекте аккадского языка. Текст был прочитан и издан в 1923 году английским ученым Гэддом/С. J. Gadd. Согласно тексту на этой табличке, столица Ассирийской империи Ниневия была взята и разрушена в 612 г. до н.э. Несмотря на то, что ассирийцы пытались удержать власть в отдельных городах и даже издавать документы, государство перестало функционировать. Поэтому за основу создания новой страны, о которой говорят Аммиан Марцеллин (Атропатена) и сирийская хроника Карки де бет Селох (Адорбайган) берется дата 612 г. до н.э.

О границах страны под названием "Атропатена/Адорбайган" на момент ее создания можно судить на основе сообщений первоисточников, а также исследований авторов XX в. Е. Каваигнйака, Нагеля Вольфрама, А.А. Немировского. Суть их сообщений, а также нарисованные В.Нагелем и А.Немировским карты дают основание признать, что восточной границей страны было побережье Каспийского моря, западные границы доходили до реки Галис, в Анатолии (совр. Кызыл-Ирмак), северные - до Кавказского хребта, южные - до озера Урмия, при этом Мидия находилась в ее вассальной зависимости.

Нововавилонская клинописная глиняная табличка "The Fall of Nineveh", а также клинописная гранитная стела Набонида, хранящаяся в Стамбуле (Археологический музей), сообщают, что разрушителем Ассирийской империи был народ Умман-манда. Исследователи этой таблички Гэдд и Б.Б. Пиотровский утверждают, что под названием Умман-манда имеются в виду скифы. В Передней Азии в тот период истории так называли народ гегемон "пришедший с севера", под этим названием в начале имелись в виду киммерийцы, затем скифы и, наконец, мидяне. В 623 г. до н.э. в результате победы скифов под руководством их царя Мадия над мидийским царем Киаксаром, с 623 по 594 гг. в течение 28 лет гегемонами были скифы. (см. Геродот). Учитывая, что разрушение Ассирийской империи произошло в 612 году, т.е. в период гегемонии скифов, не вызывает никакого сомнения, что под понятием "народ Умман-манда", в данном случае, имеются в виду скифы. Именно скифы, разрушившие Ассирийскую империю, создали страну под названием "Атропатена/Адорбайган". -Но ведь Геродот говорит, что Ассирию разрушили мидяне? - Вы правы, не только Геродот (I, 103-106), но и его ближайший современник Ктесий тоже говорит, что Ассирию разрушили мидяне (см. Диодор II, XXXII, 5). Но мы располагаем первоисточниками, которые опровергают эти сообщения Геродота и Ктесия. Во-первых, Геродот подчеркивает, что Мидийский царь Киаксар правил 40 лет, включая 28 лет скифского владычества. Это означает, что Киаксар на 28 лет был отстранен от правления Мидией, а Ассирия была разрушена именно в период этой 28-летней скифской гегемонии. Диодор сообщает, что Ассирия правила Мидией посредством своего наместника, коим был скифский царь Мадий. Диодор также сообщает, что разрушивший Ассирию Арбак, был не мидийским царем, а всего лишь "мидийским военачальником" (Диодор II, XXVI, 1, 2). Сообщения Курция Руфа и Диодора, также дают основание судить о стране, разрушившей ассирийскую империю. Согласно Курцию Руфу, скифские послы, принятые Александром Македонским, сообщили ему, что "победили царя Сирии, царя персов и мидийцев и благодаря этим победам перед ними открылся путь, вплоть до Египта. (Курций Руф, кн.VII,8,18) Под упоминаемым в сообщении "царь Сирии" имеется в виду побежденный скифами, в ходе взятия Ниневии, ассирийский царь. Под понятием "царь персов и мидян" имеется в виду мидийский царь Киаксар, побежденный Мадием. Что касается открытия для скифов пути в Египет, об этом сообщается в первоисточниках. Сообщение Диодора о том, что "скифскими царями были переселены и многие другие покоренные племена, а самых важных выселений было два: одно из Ассирии в землю между Пафлагонией и Понтом, другое из Мидии, основавшееся у реки Танаиса", дает однозначный ответ на вопрос, кто все же победил ассирийцев и мидян и заимел право на их переселение. (Диодор, II, XLIII, 6,7).

Геродот сообщает, что предводителя скифов во время их победы над мидянами (в 623г. до н.э.) звали Мадиес/Мадий. [Страбон его называет Мадий Скифский, а сирийский источник Мадай]. Мадий был сыном другого скифского предводителя, Партатуа/Прототий, который создал в 673 г. до н.э. скифское царство, называемое в ассирийских источниках "Ашгуз/Ишгуз". [З.Гасанов прочитал Геродота на языке оригинала и обнаружил, что там написано не "скифы", а "гузы". Гузы - это одна из версий названия огузов. Ашгуз/Ишгуз, которая упоминается в ассирийских клинописных текстах означает "страна гузов"]. Это царство располагалось на землях от левобережья реки Аракс и до Кавказского хребта. Если более конкретно, то скифское царство Ашгуз/Ишгуз располагалось на землях, где сейчас находится Азербайджанская Республика. Хроника Карки де бет Селох относительно разрушения Ассирийской империи сообщает, что "восстал Арбак, царь Мадaй против царства ассирийцев". Возникает вопрос, почему здесь приводятся два имени: Мадай и Арбак? Дело в том, что в 623 г. до н.э. мидийский царь Киаксар решил единолично покорить Ассирию и с этой целью осадил их столицу, Ниневию. Осада шла успешно. Ассирийский царь, чувствуя опасность, обратился за помощью к скифскому царю Мадию. Мадий вторгся в Мидию, Киаксар снял осаду Ниневии и был побежден Мадием. Таким образом, согласно Геродоту, скифы стали гегемоном Передней Азии на 28 лет. Ассирийский царь, продолжавший сохранять свою власть в регионе, назначил Мадия своим наместником в Мидии. В греческих, римских, византийских, сирийских и европейских источниках скифский царь Мадий, победивший вначале мидян, а затем разрушивший Ассирийскую империю, упоминается именно в качестве наместника в Мидии, с титулом Арбак/Арпат/Адурбад и т.д.

Скифская империя в период, описываемый Геродотом, занимала огромные территории и в ее состав входили многие народы, как это обычно бывает в условиях империй. Геродот подробно описывает мифологию, социальную структуру, языческое вероисповедание скифов. Кроме того, Геродот отмечает, что скифы говорили на семи языках, и когда представители правящего клана объезжали страну, они брали с собой семерых переводчиков. Тем не менее как в европейской, так и советской науке, без каких-либо аргументов игнорируюя это сообщение Геродота, тотально всех скифов признают ираноязычными, а их единственными потомками считают осетин. Исследования последних лет, в т.ч. азербайджанского ученого З. Гасанова, который подробно исследует проблему языка, а также социально-мифологические аспекты, дают основание признать, что скифское общество было полиязычным, а их правящим кланом были тюркские племена. В то же время следует отметить, что государство под названием Атропатена/Адорбайган/ Азербайджан на момент своего образования, охватывая огромные территории, объединяла в себе многие народы, каждый из которых участвовал в создании и укреплении этой страны.

Что касается имени Мадий, в тюркской истории был основатель и правитель империи Хунну - Модэ, Маодунь, Модун, Мете (234-174 г. до н.э.), которого тюркологи Иакинф Бичурин и Ф.Хирт идентифицировали с Огуз-ханом. Мы не согласны с тем, что предводитель Хуннов и есть Огуз-хан, в силу того, что они жили с разницей в несколько веков. В то же время наличие тюркского царского имени Модэ дает основание признать тюркское происхождение имени скифского царя Мадийа. Турецкая версия имени хуннского царя будет Мете, которое в переводе с турецкого означает "храбрый", "герой", "доблестный". Следует подчеркнуть, что титул Арбак, со значением "наместник", был распространен в Крымском ханстве, в тюркских традициях это же слово сохраняется со значением "дух родовитого предка". Имя Арпат, в качестве создателя их европейской страны, сохранился в традиции венгров. В Крыму, бывшем в древний период скифским регионом, распространено название Арпат, в виде топонима и гидронима. Форма "Адурбад" имеет дополнительное значение, о чем мы скажем далее.

О происхождении названия страны сирийская хроника Карки де бет Селох сообщает, что "построил крепостную стену Арбак, т.е. Адурбад в царстве мидийцев, которое по его имени было названо "земля Адорбайган". Из сообщения, что "построил крепостную стену Арбак, т.е. Адурбад", следует, что он создал новую, крепкую страну. Из сообщения о том, что Арбак, т.е. Адурбад 5 новую страну создал в "царстве мидийцев", следует, что Арбак одновременно правил двумя странами - Мидией и ранее царством Ашгуз/Ишгуз, а затем новой Атропатеной/Адорбайганом.

Здесь мы преимущественно используем фонетические версии Атропатена и Адорбайган, по той причине, что так назвали страну Аммиан Марцеллин и Сирийская хроника Карки де бет Селох, которые сообщили об обстоятельствах создания страны. Наряду с ними название Азербайджан используем потому, что именно она отражает современную реалию.

В названии страны, на самом деле, отражено не имя, а титул создателя страны, который в источниках приводится в разных фонетических версиях: Арбак/Арбакт/Арпат/Адурбад и т.д. Учитывая, что страну создали тюркские племена, есть все основания попытаться этимологизировать название страны на основе тюркских слов. В основе названия Адорбайган содержится титул Адорбай, а окончание "ган" это топонимообразующий суффикс. При этом префикс "Ад/Ат" на древнетюркском языке означает "родоначальник". В таком случае, название страны означает "земля родоначальника Орбайа". Фамилия Орбай до сих пор распространена среди тюркских народов. Что касается версии Атропатена, должен сказать, что эта версия на римской географической карте I в. до н.э. записана как Атрапатена. Версия Атропатена/Атрапатена является искаженной формой, которая возникла в результате метатезы, когда поменялись местами буквы "р" и "а/о". Если на основе закона о метатезе восстановим исконное, то название страны будет Аторпатена или Атарпатена. В данной версии основу названия составляет титул Орпат или Арпат, а "ена" является топонимообразующим суффиксом. При такой версии название страны означает "страна родоначальника Арпата/Орпата". Все исконные версии названия страны, зафиксированные еще в античное время, не имеют никакого отношения ни к персидскому, ни к греческому языкам и отражают древнетюркские традиции. Названия "Атропатена/Атрапатена, Адорбайган" и современная форма "Азербайджан", по существу, имеют идентичное происхождение.

Образование версии "Азербайджан" является результатом перехода исконной "т" в "з" в период арабского правления. Но структура названия страны осталась неизменной, Азербай - это то же самое, что и Аторпат/Атарпат или Адорбай, а суффикс "ган" трансформировался в "джан".

На протяжении многих веков Азербайджан был современником, временами военно-политическим партнером, а порой противником Ассирийской, Мидийской, Ахеменидской, Селевкидской, Парфянской, Римской, Восточно-Римской (Византийской), Сасанидской империй. Величие этих государств до сих пор поражает воображение. Тем не менее названия этих империй исчезли с политической карты мира. Название нашей страны в разных фонетических версиях: Атропатена/Адорбайган/Атрапатена/Азербайджан сохранилось беспрерывно, будучи упоминаема в исторических документах, на протяжении 27 веков. В античных источниках упоминаются названия сотни народов, но до наших дней из этого перечня сохранились единицы, и в их числе название нашего народа атропатии-атропатены-атропатенцы-азербайджанцы. Азербайджан является названием нашего государства, нашей родины, нашего народа, нашего языка. По существу, само слово Азербайджан входит в перечень наших национальных ценностей.

Сохранение названия страны было результатом упорства и удивительной целеустремленности, высокого дипломатического мастерства последующих потомков великого родоначальника, создавшего страну. Потомки создателя страны вошли в историю в качестве династии под названием "Атропатиды". Нам удалось в книге "Александр Македонский и Атропат" проследить их генеалогию. Удивительным является то, что они правили своей страной не только в период независимости страны, но и в условиях, когда страна теряла независимость и входила в состав той или иной империи. Об этой династии сообщают античные греческие и римские источники. Они активно сотрудничали с римским императором Августом Октавианом, который поручал им правление Арменией. Один из представителей этой династии был усыновлен этим императором и похоронен на одной из римских кладбищ. Представители этой династии правили и Парфянской империей. Источники сообщают, что последний представитель династии Атропатидов был убит сасанидским царем Шапуром II в 309 г. н.э. Получается, что династия Атропатидов была у власти на протяжении 921 года. В мировой истории мало династий с таким стажем правления в своей стране.

Античные авторы Полибий, Страбон, Плутарх, Руфий Фест Авиен на протяжении 700 лет, с III в. до н.э. и до IV в. н.э., население страны называют "атропатии, атропатены, атропатенцы", т. е. в современной фонетической версии – "азербайджанцы".

О языке народа Азербайджана нет античных сообщений. Понятия "азербайджанский народ" и "азербайджанцы" используют средневековые арабские авторы, жившие в IX-X вв. Табари, Баладзури, Ибн-Рустэ, Истахри, и др. Впервые в исламский период истории наш язык некоторыми авторами (Баладзури, Ибн-Хаукаль) называется азербайджанским. Великий Бируни (XI в.) представителей нашего народа называет азербайджанцами, а язык - азербайджанским. [Вниманию тех, которые считают, что наш народ и язык якобы стал так называться лишь в XX в., в советское время].

Нас называли тюрками и в VII в., когда в нашу страну пришли первые арабы. Потом, приняв ислам, в течение многих веков наш народ преимущественно называл себя мусульманским. Но тем не менее, мы обязаны не только уважительно относиться к названию страны - Азербайджан и этнониму азербайджанцы, но и беречь это великое наследие наших великих предков. Еще в XIX в. наша газета "Kəşkül" выступила с инициативой называть наш народ азербайджанцами. Но эта инициатива была заглушена. Почему? Потому что в условиях Российской империи названия Азербайджан и азербайджанцы находились под запретом. Это видно и из российских источников, которые до завоевания Россией наши земли назвали Азербайджан, а после завоевания стали преимущественно нас называть "Кавказские татары" [в те годы татарами называли не только наш народ, но и многие другие тюркские народы]. О запрете на названия Азербайджан и азербайджанцы сообщает один из основателей нашей первой республики в 1918 г. Алимардан бек Топчибашев: "Мусульмане Восточного Закавказья… не смели называть свою родную страну собственным ее именем - Азербайджан и себя туркамиазери, азербайджанцами; не могли говорить, что они народ тюркского происхождения… Кстати говоря, Топчибашев к моменту прихода к власти в Азербайджане коммунистов находился в Париже и поэтому продолжил жить в Париже до конца своей жизни. В первые годы советской власти нас действительно называли в начале тюрки, затем азербайджанские тюрки и, наконец, азербайджанцы. Подобная поэтапная трансформация нашего этнонима является результатом естественного развития этнической идентификации в условиях советской государственности.

Вокруг двух понятий - мы тюрки или мы азербайджанцы - имеется большое расхождение мнений. Этот вопрос всесторонне обсуждался и во время принятия Конституции независимого Азербайджана в 1995 году. Я был участником этих обсуждений и членом Конституционной комиссии, которую возглавлял незабвенный Гейдар Алиев. Результаты обсуждений были вынесены на всенародный референдум и закреплены в нашей Конституции. Говорил тогда, и остаюсь при своем мнении сейчас. Между этими двумя понятиями нет противоречия, а, наоборот, имеется генеалогическая связь. Суть этой связи заключается в том, что именно тюркоязычные скифы (гузы/огузы) создали страну под названием Азербайджан. Отрицание или предание забвению названия Азербайджан - это предательство к памяти наших великих предков, которые создали наше государство и дали это название. В конце концов, мы как нация сформировались именно в пределах государства под названием Азербайджан. Таким образом, по национальности мы азербайджанцы тюркского происхождения, также как казахи, узбеки и еще несколько десятков народов тюркского происхождения, также как итальянцы, французы, испанцы и португальцы романского происхождения, также как русские, украинцы, белорусы, поляки славянского происхождения, также как датчане и немцы германского происхождения и т.д. Оба названия для нас одинаково родны, близки и связаны тесными узами с нашей многотысячелетней историей. Также как у каждого человека есть имя отца и его собственное имя, так и у народов. Этноним тюрки - это имя наших отцов и предков. Этноним азербайджанцы — это наше имя, имя народа тюркского по происхождению, сформировавшего свой язык, культуру и идеологию в пределах своей азербайджанской государственности, имеющей 27-вековую историю.

…Создатель страны "Арбак царь Мадай" вскоре умер, новым руководителям не удалось сохранить ее независимость. Скифы вначале в 594 г. в результате заговора мидян потеряли свой статус гегемона, затем у них возник конфликт с бывшим союзником - Вавилоном. В результате этих конфликтов, на 27 году своего существования, в 585 г., Атропатена/Адорбайган потеряла свою независимость и была включена в состав Мидийской империи. В 550 г. до н.э. Мидия вместе с Атропатеной были покорены и включены в статусе провинции в состав только что созданной Персидской/Ахеменидской империи.

В 331 г. до н.э. Персидская/Ахеменидская империя вместе с Мидией и Атропатеной были покорены и включены в состав империи Александра Македонского. Источники сообщают, что правителем Мидии в это время был наследник родоначальника, создавшего страну, который продолжал носить титул Атропат/Аторпат/Атарпат. Атропат сумел завоевать высокое доверие у Александра, в результате чего с территории Мидии была выведена македонская армия. Когда в 323 г. до н.э. умер Александр Македонский и его наследником стал зять Атропата Пердикка, Атропату удалось вывести Атропатену из состава Мидийской сатрапии/области и в составе македонской империи создать самостоятельную область, известную по источникам под названием "Малая Мидия". В 331 г. до н.э., когда Пердикка погиб, Атропат сумел вывести Малую Мидию из состава македонской империи и возродить независимость своей страны под исконным названием "Атропатена". Об этом сообщает Страбон. Обстоятельства возрождения независимости Атропатены/Адорбайгана.

Имя родоначальника нашей страны упоминается в античных источниках в форме Мадий. О том, что именно Огуз-хан создал страну под названием "Азербайджан" сообщает великий азербайджанский историк XIII в. Фазлуллах Рашидаддин. О том, что выше упоминаемый скифский царь Мадий и есть Огузхан, сообщается во французской энциклопедии, изданной великими Дидро и Даламбером в 1783 году.