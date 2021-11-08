Главный тренер "Галатасарая" хочет переиграть матч с "Локомотивом" из-за желтой карточки

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим заявил, что хотел бы переиграть встречу 4-го тура Лиги Европы с "Локомотивом".

По его словам, "Галатасарай" готов переиграть концовку встречи, если нарушение подтвердится.

"Техническая победа нам не нужна. Я хотел бы переиграть матч. Следует отметить некоторое нарушение концентрации внимания, но я бы не хотел обвинять кого-то в случившемся", - цитирует наставника Чемпионат.com со ссылкой на Sozcu.

Напомним, 4 ноября в Стамбуле состоялся матч Лиги Европы в группе Е между "Галатасараем" и "Локомотивом". (1:1). После матча турецкий клуб подал протест на результат этой встречи, сославшись на то, что во время матча защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов получил две желтые карточки, но так и не был удален. Первый "горчичник" арбитр показал россиянину на 92-й минуте, а второй - на 93-й.