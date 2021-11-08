"Улица старинных фотографий" может появиться в Анапе

Житель Анапы Александр Петров предложил возродить на курорте старую традицию - раньше на улице Крымской были установлены исторические снимки города.

Мужчина предлагает составить "улицу старинных фотографий" всем городом - местные жители могут поделиться фотографиями из своих архивов.

"Может, стоит один-два стенда посвятить просто старым снимкам, не привязанным к событиям. Просто бытовые фото - улицы, дома, стройка, пляж. Эти снимки, думаю, люди могли бы приносить из личных архивов. Мне кажется, это было бы интересно и отдыхающим, и местным", - уверен Александр Петров, пишет "Блокнот Анапа".

Если идея будет принята, то следует подумать о том, чтобы сделать стенды с фотографиями антивандальными, указал мужчина.