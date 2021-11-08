Полузащитник сборной Казахстана может перейти в "Спартак"

Московский футбольный клуб "Спартак" намерен усилиться полузащитником "Актобе" и молодежной сборной Казахстана Максимом Самородовым.

Как отмечается, 19-летний воспитанник "Актобе" попал в расширенный список интересов красно-белых.

Согласно данным источника, селекционеры "Спартака" следят за игрой Самородова. Ранее представители московского клуба уже контактировали с казахстанским, однако предмет переговоров сторон не разглашается, передает Meta-ratings.kz.

Напомним, в прошлом сезоне Самородов провел за "Актобе" 21 матч в чемпионата Казахстана, забив в них три гола. Весной этого года полузащитник дебютировал за взрослую национальную команду.