Песков: информации об очной встрече Путина и Байдена до конца года нет

У Кремля так же, как и у Белого Дома, нет информации об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в ближайшие месяцы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сегодня заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге аналогичным образом ответила ТАСС на вопрос о том, могут ли главы государств провести переговоры лично либо в удаленном формате до конца 2021 года.

"Что касается вашего второго вопроса, я не могу анонсировать какую-либо встречу", - сказала чиновница.