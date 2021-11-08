У госпиталя ветеранов в Волгограде появился свой мини-завод кислорода

Мини-завод, занимающий производством кислорода из атмосферного воздуха, начал действовать в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн, такое сообщение распространила пресс-служба областной администрации.

"Установка этого оборудования позволила снизить зависимость медучреждения от поставок баллонного кислорода, сократив его закупку на 85 баллонов в сутки. Ежесуточно пациенты стационара потребляют от 70 до 100 баллонов газа", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Мощность концентратора драгоценного газа составляет 25 кубометров в час. Такие кислородные концентраторы и газификаторы приобретены для десяти медицинских учреждений Волгоградской области. Установка мини-заводов должна быть завершена до конца года.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что все инфекционные стационары потребляют до 58 т кислорода в сутки. За этот же срок в регионе производится 3,8 тыс баллонов медицинского газообразного кислорода, жидкого кислорода - 80 т в сутки.