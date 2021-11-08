Кабардино-Балкария стала "ягодной поляной" России

Кабардино-Балкария (КБР) стала одним из лидеров среди регионов России по производству плодово-ягодной продукции, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

На начало ноября 2021 года валовой сбор плодов и ягод в организованном секторе республики составил 420 тыс т. Это 38% от общего валового сбора в целом по стране.

Предполагается, что по итогам нынешнего года в Кабардино-Балкарии будет собрано около 535 тыс тонн плодово-ягодной продукции.

В организованном секторе российскими аграриями было собрано 1,1 млн т плодов, что на 22,2% превышает прошлогодний показатель (0,9 млн т), передает ТАСС.