Новые тротуары будут обустроены в Железноводске

В Железноводске начала реализовываться пятилетняя программа по обустройству тротуаров. В ее основу легли предложения и наказы жителей курорта, сообщила пресс-служба администрации Железноводска.

Так, в первую очередь, тротуары появятся на тех улицах, где вопросы безопасности и комфорта движения пешеходов стоят особенно остро. Речь, в частности, идет о пешеходных дорожках возле лицея №2 и по улице Оранжерейной.

"Наша задача – организовать безопасное и комфортное передвижение, как водителей, так и пешеходов", - сказал глава города Евгений Моисеев.