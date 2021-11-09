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Новые тротуары будут обустроены в Железноводске

Новые тротуары будут обустроены в Железноводске

В Железноводске начала реализовываться пятилетняя программа по обустройству тротуаров. В ее основу легли предложения и наказы жителей курорта, сообщила пресс-служба администрации Железноводска.

Так, в первую очередь, тротуары появятся на тех улицах, где вопросы безопасности и комфорта движения пешеходов стоят особенно остро. Речь, в частности, идет о пешеходных дорожках возле лицея №2 и по улице Оранжерейной.

"Наша задача – организовать безопасное и комфортное передвижение, как водителей, так и пешеходов", - сказал глава города Евгений Моисеев.

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