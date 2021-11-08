В России будет проводиться международная олимпиада по философии

Глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии.

"Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина. За организацию отвечают МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина", - сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину обеспечить финансирование строительства кампуса Балтийского университета.