Узбекистан с начала года посетили 1,2 млн туристов

За девять месяцев 2021 года Узбекистан посетили 1,2 млн иностранных туристов.

В Министерстве туризма и спорта республики уточнили, что экспорт туристических услуг составил $273 млн.

Поток туристов оказался в 2021 году выше ожидаемого из некоторых стран Западной Европы, Америки и СНГ. Низкий поток туристов наблюдается из Индии, Японии, Китая и стран Юго-Восточной Азии, это связывают с действующими из-за пандемии ограничениями.

Отметим, на поддержку туристического бизнеса в Узбекистане за девять месяцев текущего года было выделено 6,5 млрд сумов.