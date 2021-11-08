На Ставрополье строят и модернизируют более 40 санаториев и гостиниц

На Ставрополье идет строительство и модернизация более 40 санаториев и гостиниц края, - сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"В крае реализуется 41 инвестпроект санаторно-курортного и туристского назначения - в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Изобильненском городском округе, а также Невинномысске и Лермонтове", - рассказал представитель министерства, уточнив, что всего в проекты будет инвестировано более 45 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Реализация проектов позволит добавить в коечный фонд ставропольских здравниц более 7 тыс койко-мест, что позволит нарастить общий коечный фонд до 60 тыс мест размещения.

Наиболее крупный проект из них - строительство санатория "Источник Железноводск" на 480 мест, которое завершится до конца 2021 года. Санаторно-курортный комплекс расположен в курортной зоне Железноводска и будет работать по международным стандартам качества индустрии гостеприимства, - добавил собеседник.