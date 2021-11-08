На территории Чеченского госуниверситета появятся новые учебные корпуса

Студенты Чеченского государственного университета в Грозном получат в 2022 году семь новых учебных корпусов, рассчитанных на одновременное нахождение более 900 человек, сообщил глава города Хас-Магомед Кадыров.

"На территории университета появятся семь новых корпусов. Их строительство ведется в рамках федерального проекта "Экспорт образования". Они рассчитаны на одновременное нахождение в них 959 студентов и 250 человек педагогического и технического персонала вуза. Общая площадь объекта составляет 13 911 кв м. В учебных корпусах разместятся факультеты географии и геологии, информационной технологии, математики и компьютерных технологий, а также факультет физики и ИКТ", - приводит слова мэра ТАСС.

Ранее на территории университеты был открыт новый комплекс общежитий почти на 900 обучающихся. Новоселами станут студенты, приехавшие учиться в вуз из разных регионов России и из-за рубежа.