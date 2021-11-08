Лавров провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины подписания трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября прошлого года.

"Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, российский министр провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, продолжив обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления. Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, ряд аспектов региональной и международной проблематики.