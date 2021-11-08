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ЕНД объявило мирный беспрерывный протест после госпитализации Саакашвили

ЕНД объявило мирный беспрерывный протест после госпитализации Саакашвили

Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил запуск с сегодняшнего дня в Грузии "протестного движения". Акция протеста в Тбилиси стартовала после госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

"Мы не собираемся расходиться и улицы Тбилиси не опустеют, пока нам не вернут выборы и пока Михаил Саакашвили не будет освобожден", - приводит слова Мелия Sputnik Грузия.

Оппозиционер пообещал мирный, но непрерывный и многочисленный протест, и призвал участников митинга не расходиться.

Кроме того, политик призвал соратников окружить здание правительства живой цепью, чтобы премьер-министр Ираклий Гарибашвили не смог ни зайти, ни выйти из нее.

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