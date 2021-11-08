В посольстве Азербайджана отметили День Победы в Отечественной войне

8 ноября в Азербайджане отмечают День Победы в Отечественной войне. Год назад в этот день была освобождена Шуша, а уже в ночь с 9 на 10 ноября - подписано заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий.

"В течение почти 30 лет мы предлагали разные варианты мирного урегулирования вопроса, и надо подчеркнуть, что Российская Федерация и лично президент России Владимир Владимирович Путин много раз искали варианты мирного решения. Международные посредники много лет работали, выдвигали различные предложения. Но, к сожалению, решить конфликт мирным путем не получилось, - заявил "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы на мероприятии в дипломатическом представительстве, посвященном Дню Победы. - Много раз наш уважаемый президент Ильхам Гейдарович Алиев заявлял с самых высоких трибун о том, что мы хотим решить этот вопрос мирным путем, но если не получится, то остается силовой путь. Много раз я как посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации в своих выступлениях подчеркивал это, повторял, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Но нас не слышали".

Полад Бюльбюль оглы напомнил: "В результате этой победоносной войны Азербайджан самостоятельно выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали вывода иностранных войск с азербайджанской территории. Сегодня идет развитие этого региона. Недавно состоялось открытие Международного аэропорта в городе Физули, построена асфальтовая дорога в Шушу, которая называется Дорога Победы. Наши города и села восстанавливаются, реализуются проекты "умных сел", утверждены генпланы, подводится газ, вода, электричество. Регион начинает постепенно жить нормальной жизнью и ждет, когда вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома".

В своем выступлении перед гостями мероприятия азербайджанский дипломат особо подчеркнул усилия, которые предпринимала Москва для стабилизации ситуации: "Хочу отметить роль России, глубокоуважаемого президента Владимира Владимировича Путина, который многое сделал для того, чтобы решить этот конфликт мирным путем. Знаете, я много лет работаю послом, я - живой свидетель того, что российское руководство и лично Владимир Владимирович Путин хотели решить этот вопрос мирно и предлагали различные варианты, но, к сожалению, армянское руководство не слышит даже призывы Российской Федерации".

Российский режиссер театра и кино, художественный руководитель премии "Ника" Юлий Гусман заметил: "Сегодня Азербайджан поздравляют во всем мире: и Турция, и Пакистан, и Израиль, и многие другие. Долгие годы наш великий азербайджанский певец, композитор, музыкант, дипломат и общественный деятель, которого я знаю с детства, Полад Бюльбюль оглы говорил: "Мы все равно вернемся, и я буду петь на ступеньках собственного дома, дома моего отца в Шуше". Я, честно говоря, верил, желал, надеялся, но не очень себе представлял, как это будет. Однако президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Гейдарович Алиев и азербайджанский народ совершили и военное, и человеческое, и гражданское чудо. Полад одним из первых прилетел в Шушу, выступал в доме, где он родился. Поразительно, что эти чувства не только его, это чувства тех сотен тысяч человек, которые были изгнаны со своих земель и которые сегодня возвращаются и вернутся на Родину. Я поздравляю всех. И тех, кто возвращается, и тех, кто радуется, и всех вас, которые гордятся тем, что Азербайджан добился справедливости".

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар, поздравив Азербайджан с возвращением Карабаха, заявил: "30 лет Карабах был отделен от Азербайджана. Теперь, благодаря усилиям президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа, Карабах возвращен. Для турецкого народа это тоже очень важное событие. Как говорил Гейдар Алиев, "Турция и Азербайджан: одна нация - два государства". С самого начала Карабахской войны мы оказали полную поддержку Азербайджану. Как говорил Мустафа Кемаль Ататюрк: "Горе Азербайджана - горе Турции, а радость и победа Азербайджана - радость для Турции". 30-летняя оккупация азербайджанского Карабаха была горем и для турецкого народа. Возвращение Карабаха - большая радость для азербайджанцев, которую разделяет Турция. Я поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой и выражаю искренние соболезнования семьям погибших азербайджанских военных".

Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви заметил, что еврейский и азербайджанский народы живут вместе несколько веков: "Мы всегда считались братскими народами. Евреи всегда рады быть рядом с народом Азербайджана. В этом нет ничего нового. И сегодня есть прекрасная возможность поздравить всех нас".

Посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан заявил: "В этот день мы присоединяемся к нашим друзьям, братьям и сестрам в Азербайджане. День Победы - день радости. Азербайджанский народ своей собственной волей и решимостью сумел восстановить территориальную целостность своей страны. Азербайджанцы долго и терпеливо ждали решения вопроса, не прибегая к военной силе. Однако все-таки вынуждены были применить оружие. Мы рады, что вопрос разрешился. Мы с нетерпением ждем наступления эры стабильности и мира для всего региона. Мы в Пакистане ищем новые горизонты для укрепления отношений с Азербайджаном. Сегодня я так же счастлив, как мои азербайджанские братья и сестры, и еще раз хочу поздравить азербайджанский народ и азербайджанское руководство".

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук поздравил азербайджанский народ со знаменательной датой, которая, по его мнению, "на века войдет в историю Азербайджана и станет одной из самых заметных в историческом и политическом календаре как Азербайджана, так и Армении". "Я еще в 2005 году написал книгу "АZЫ: Открывая Азербайджан", в которой обратил внимание аудитории, в том числе российских читателей, на многие вопросы, которые мы должны решить вместе с Азербайджаном, с нашими друзьями, чтобы в дальнейшем не было никаких противоречий. Одна из глав книги называлась "Карабах". И сегодня мы видим: то, о чем говорилось 10-20 лет назад, свершилось. Это действительно большой праздник. Я бы отметил настрой азербайджанского народа, который ни на минуту не забывал о Карабахе, о том, что эта проблема должна быть решена. Тогда это называлось "карабахским конфликтом", говорилось о "статусе Карабаха". Сегодня все эти вопросы фактически решены, и это победа азербайджанского народа. Сейчас мы говорим о мирном развитии региона, но не можем забывать, что азербайджанская армия продемонстрировала такой класс действий, который уже не связан с чисто военными учениями, маневрами, какими-то военными передачами по телевидению, обучением военных… Были жертвы и с той, и с другой стороны, но, благодаря профессионализму азербайджанской армии, Азербайджан победил", - заявил Трофимчук.

Он акцентировал внимание на том, что у Азербайджана были союзники: "Много говорится о том, что Турция воевала вместе с Азербайджаном, но у меня, как у эксперта, такая постановка вопроса вызывает недоумение. Много кому кто когда-то в истории помогал. И Советскому Союзу помогали, когда шла Великая Отечественная война, и вьетнамскому народу помогали, и северокорейскому. Тем не менее без настроя самого народа никакая самая современная военная техника, никакие военные роботы одержать победу не могут. Я бы отметил именно двойную победу: и азербайджанского народа, и азербайджанской армии".

По словам Трофимчука, сейчас решается вопрос мирного развития региона, и Азербайджан в тесном контакте с Российской Федерацией наметил планы: "Буквально сейчас было объявлено о том, что в формате видеоконференции состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. На ней должны быть не просто подведены формальные итоги [первого послевоенного года], но нужно посмотреть, как будут конкретно реализованы те задачи, которые были прописаны в том трехстороннем заявлении. Пока принципиальных разногласий по этому поводу нет, хотя армянская сторона пытается как-то переиначить, перечитать тот текст. Но если у Российской Федерации не возникает вопросов по поводу действий и заявлений официального Баку, то Армения должна придерживаться этих решений. А там все написано достаточно четко, понятно, поэтому надо базироваться на тех договоренностях. Если они будут принципиально переиначены, это станет поводом для военного продолжения конфликта. Нам бы всем этого не хотелось. Причем мы знаем, что раз азербайджанская армия набрала такую силу, то она все равно своего добьется. Сейчас Азербайджан является номером один на Южном Кавказе. А если мы говорим о связке Каспийского региона с Центральной Азией и Ближним Востоком, то должна быть обеспечена гарантия стабильности, в том числе и для Российской Федерации. Поэтому, по сути, Азербайджан защищает и наши интересы тоже".

Отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о ходе работ по возрождению освобожденных Азербайджаном земель, Трофимчук сказал: "По прошествии года можно сказать, что эти земли преобразились. Для внешних наблюдателей это стало сюрпризом, поскольку на фоне тех разрушений, которые мы видели сразу после войны, сейчас мы видим современные дороги, аэропорты, коммуникации. То есть Азербайджан показывает, как должен выглядеть весь регион. И если говорить о Зангезурском коридоре, то так современно он и должен выглядеть, работая на благо всех стран-участниц трехстороннего заявления, а также стран, которые непосредственно с нами сотрудничают, в том числе Турции. Есть целый спектр стран, которые заинтересованы в нашем общем развитии, прежде всего, в стабильности этого региона. Мы не хотим никакой войны. России война на ее южных окраинах не нужна. Азербайджан, возводя эти мирные объекты, мирную инфраструктуру, как раз показывает свою готовность достичь этой цели".