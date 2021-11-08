Назели Багдасарян возглавила Ширакскую область

Губернатором Ширакской области стала Назели Багдасарян, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении.

Ранее политик вошла в состав Национального собрания, она занимала пост секретаря парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор". Багдасарян подала заявление о сложении мандата 29 октября.

Ее предшественник Ованнес Арутюнян сегодня также получил новое назначение: он стал заместителем министра территориального управления Армении.