Специалисты турбизнеса в Дагестане объединятся в ассоциацию

Уже до конца текущего 2021 года в Дагестане заработает ассоциация участников туристического бизнеса – ее участники будут работать над повышением качества услуг, предоставляемых в сфере туризма, - сообщил врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"По поручению руководства республики мы завершаем формирование ассоциации, в которую войдут туроператоры, гиды, рестораторы, отельеры - все, кто напрямую связан со сферой туризма. Она будет формироваться исключительно из легальных представителей туристического бизнеса", - рассказал Мерданов, передает ТАСС.

В правительстве есть рабочая группа, в состав которой входят представители исполнительной власти, надзорных органов - во взаимодействии члены ассоциации будут вести работу по приведению сферы туризма в республике в соответствие со всеми требованиями законодательства, и ассоциация должна обеспечивать "обратную связь", давать сигналы о том, какие проблемы возникают в отрасли, - пояснил врио министра.

Уже утверждена внутренняя структура ассоциации, а документы на ее регистрацию поданы в управление Минюста РФ по Дагестану, - добавил Эмин Мерданов.