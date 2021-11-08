В Кабардино-Балкарии пройдет конкурс эковидеороликов

В Кабардино-Балкарии (КБР) стартовал экологический конкурс социально-ориентированных видеороликов для привлечения внимания к проблемам окружающей среды – сегодня начался прием заявок на него, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КБР.

"С 8 ноября по 8 декабря 2021 года министерство природных ресурсов и экологии КБР проводит конкурс социально-ориентированных видеороликов "Наша Природа", посвященных природе родного края", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Конкурс пройдет в двух номинациях: "Природа Кабардино-Балкарии" и "Флора и фауна Кабардино-Балкарии". Конкурсная комиссия при определении победителей будет ориентироваться на количество "лайков", которые получат работы в Instagram.

Цель конкурса – привлечь внимание к природе республики, сформировать экологическую культуру, повысить интерес жителей к охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

Прием работ завершится 8 декабря 2021 года в 18:00, имена победителей станут известны 14 декабря, а две победившие работы будут опубликованы на странице министерства в интернете. Победители получат дипломы и ценные подарки.