Борец Садулаев примет участие в турнире в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступит 3 декабря на Гран-при Москвы – Кубка Алроса.

Помимо дагестанского спортсмена, участниками международного турнира станут и другие известные борцы. Все они становились призерами Олимпиад, чемпионатов мира, Европы и других значимых соревнований, сообщает РИА Дагестан.

Турнир в Москве пройдет по трем стилям спортивной борьбы и грэпплингу. Из дагестанских спортсменов в нем также примут участие призер чемпионата мира по вольной борьбе Магомедгаджи Нуров, обладатель серебряной медали Олимпийских игр, чемпион Европы по вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов, многократный чемпион Европы и мира по грэпплингу Гаирбег Ибрагимов.