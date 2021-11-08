Донские власти будут субсидировать авиаперевозки

Ростовская область до конца текущего 2021 года направит на субсидирование авиаперевозок в период действия ограничительных мер дополнительные 84,55 млн рублей, - сообщает управление информационной политики правительства региона.

Ранее на эти цели в бюджете Ростовской области было предусмотрено 220,97 млн рублей, теперь же общий объем субсидирования увеличился до 305,5 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Дополнительные средства будут направлены на субсидирование авиамаршрутов в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Самару и Саратов, это поможет сохранить маршрутную сеть авиаперевозок и существенно поддержать работу аэропорта "Платов", - отметил министр транспорта региона Владимир Окунев, уточнив, что авиамаршруты софинансируются из федерального бюджета на паритетных условиях с донским регионом.