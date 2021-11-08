Власти Ессентуков изменят схему пассажирских перевозок

В ставропольских Ессентуках ведется активная реорганизация пассажирских перевозок, которая завершится к 1 января 2022 года, - сообщил сегодня глава города Александр Некристов.

"Начинаем рабочую неделю с важного вопроса - реорганизации пассажирских перевозок. Проработкой этого проекта мы занимались несколько месяцев, учли все просьбы жителей города. Добавляем новый маршрут и увеличиваем количество транспорта на имеющихся. Новая система пассажирских перевозок начнет работу с 1 января 2022 года", - написал Некристов на своей странице в Instagram, передает ТАСС.

Важно, чтобы вся транспортная система в городе отвечала всем правилам безопасности, а услуги пассажирских перевозок предоставлялись качественно, поэтому городские власти намерены работать только с добросовестными перевозчиками.

"Все водители будут подключены к системе ГЛОНАСС и будут строго наказываться за отклонения от маршрута или нарушение времени прибытия на остановку", - сообщил глава города.