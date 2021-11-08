Художественная выставка "Харыбюльбюль" открыта в Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой

В Москве, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейлы Алиевой, прошло открытие художественной выставки "Харыбюльбюль", посвященной Дню Победы Азербайджана в Отечественной войне.

В рамках торжественной церемонии, прошедшей в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова, в дар саду были переданы горшки с цветами харыбюльбюль.

В ходе выступления на открытии выставки ответственный секретарь AМОР Джейхун Гусейнов от имени Лейлы Алиевой поздравил присутствующих с Днем Победы Азербайджана. Он рассказал, что на выставке представлены работы не только азербайджанских молодых художников, но и воспитанников ряда российских художественных школ.

"Сегодня в рамках выставки Ботаническому саду МГУ были подарены горшки, в которых посажены жемчужины Азербайджана - цветы харыбюльбюль. Ботанический сад МГУ был основан в 1706 году и является одним из старейших ботанических садов мира. Мы очень рады тому, что в этом саду зацветет и символ Шуши - цветок харыбюльбюль ", - заявил ответственный секретарь АМОР.

Директор Ботанического сада Алексей Ретеюм охарактеризовал открытие выставки "Харыбюльбюль" как событие, важно для культурной жизни не только Азербайджана, но и России. "Я хотел бы ближе сотрудничать с AМОР, проводить совместные мероприятия. Очень люблю всех вас и Азербайджан в целом. По приглашению Лейлы ханым Алиевой я несколько раз посещал Азербайджан. Азербайджан - одна из моих любимых стран. Я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях азербайджанской молодежной организации, потому что там всегда царит атмосфера дружбы", - поделился он.

Юная художница Нилуфер Гасанова, которая рисунок которой "Дорога к Победе в Карабахе" официально участвует в выставке, обратила внимание, что гордится этим. Она отметила, что ей очень отрадно и в то же время ответственно воплощать на бумаге все оттенки цветка харыбюльбюль - символа освобожденных земель Азербайджана, в первую очередь, Шуши, - а также изображать День Победы.

Российская художница Анна Байкова рассказала, что захотела нарисовать харыбюльбюль после того, как друзья из АМОР рассказали ей о нем. "Я узнала, что этот цветок является символом свободы и справедливости, и азербайджанцы любят его как символ. Работая над картиной, меня заинтересовали и другие символы Азербайджана, в том числе государственный флаг и герб. Поэтому, наряду с харыбюльбюль, на моей картине изображен и герб Азербайджана", - отметила она.

В общей сложности на выставке представлено свыше 30 художественных произведений азербайджанских и российских художников. После церемонии открытия они получили дипломы и подарки AМОР.