Минфин США ввел санкции за кибервымогательство против россиянина и украинца

США вводят новые антироссийские санкции – на этот раз они касаются россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний, - сообщило министерство финансов.

Американские следователи полагают, что молодые люди в составе хакерского коллектива REvil в июле осуществили атаку на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов, - передает РИА Новости.

Известно, что Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин пока остается на свободе, - передает телеканал CNN.