Власти: Саакашвили оскорбил тюремщиков при переводе в больницу

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал причины и детали перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

В интервью телеканалу "Имеди" он пояснил, что это решение, как и любое подобное, принималось исходя из безопасности и состояния здоровья заключенного. Глава Минюста напомнил, что Саакашвили ранее отказался от значительной части лечения, в связи с чем угроза для его здоровья существенно выросла, и для предотвращения дальнейшего ухудшения его доставили в глданскую тюремную больницу на окраине Тбилиси.

"Когда Саакшавили заселили в учреждение №18, он, к сожалению, нанес физическое и словесное оскорбление нашим сотрудникам, тем сотрудникам, которые заботятся о безопасности страны и защите прав каждого заключенного в течение 24 часов", - цитирует Брегадзе Sputnik Грузия.

Министр заверил, что правоохранители изучат этот факт и применят соответствующее реагирование.