Правительство РФ вложит средства в инфраструктуру Сочи

В Сочи сегодня, 8 ноября, подписали распоряжение правительства РФ о запуске социально-экономического развития города до 2030 года – в документе перечень из 27 приоритетных проектов в городской инфраструктуре, в которые будет вложено около 139 млрд рублей бюджетных средств.

Так, до 2030 года будут модернизированы объекты жилищно-коммунального хозяйства: построены водоводы, очистные сооружения, канализационные коллекторы, магистральные и разводящие сети водоотведения и водоснабжения, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что необходимую инфраструктуру проведут к земельным участкам многодетных семей. Сейчас их более 460.

"В план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов. Это позволит открыть новые пляжи и повысить туристическую привлекательность Сочи", - сказал Мишустин.

На реконструкцию Приморской набережной выделят 23 млрд рублей, на модернизацию и строительство очистных сооружений в микрорайоне Благодать и селе Верхнениколаевском - более 615 млн рублей, построят сети водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского района Сочи и обеспечат водой земельные участки, выделенные многодетным семьям, в Кудепсте, поселках Вардане и Аше.

Реконструируют и построят новые системы водоснабжения во всех внутригородских районах Сочи. Магистральный канализационный коллектор для централизованного водоотведения заработает в микрорайоне Соболевка в Хостинском районе, а магистральный водовод до границ Адлерского района курорта от резервуаров - в микрорайоне Чайфабрика. Появятся новые водоводы от водозабора на реке Шахе до микрорайонов Солоники и Уч-Дере.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил за поддержку президента РФ, правительство России и премьер-министра страны.