EU Reporter о Дне Победы Азербайджана

8 ноября отмечается важная для истории Азербайджана и всего Южного Кавказа дата: битва за Шушу - город, который возвышается над всем Карабахским регионом. Его освобождение от армянской оккупации год назад решило исход 44-дневной войны, пишет издающаяся в Брюсселе газета EU Reporter.

Азербайджан всегда выступал за мирное разрешение конфликта, и после смены правительства в Армении в 2018 году появилась надежда на заключение мирного соглашения. Однако новое правительство Армении упустило возможность. В начале 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил под сомнение Мадридские принципы, одобренные сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россией, США и Францией), а также сторонами конфликта- Арменией и Азербайджаном. Однако Пашинян сорвал мирные переговоры, публично поставив под сомнение такой переговорный формат.

Ряд провокаций со стороны Армении, особенно атаки в направлении Товузского района Азербайджана в июле 2020 года, еще больше обострили ситуацию. Через стратегический Товузский район проходят важнейшие транспортные и энергетические коммуникации, связывающие Азербайджан с мировыми рынками. К августу Армения активизировала разведывательную и диверсионную деятельность на линии фронта, а 27 сентября года начала интенсивный обстрел Азербайджана. В тот же день азербайджанская армия приступила к полномасштабному военному контрнаступлению для обеспечения безопасности гражданского населения. Так началась 44-дневная война.

Она закончилась после освобождения Шуши 8 ноября подписанием Трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и России в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года день освобождения Шуши - 8 ноября – теперь ежегодно отмечается в Азербайджане как День Победы.

Город-крепость Шуша, основанный в XVIII веке первым правителем Карабахского ханства Панах-Али ханом, имеет исключительное духовное - близкое к сакральному - и культурное значение для Азербайджана. На протяжении веков город считался колыбелью азербайджанской культуры. Азербайджанцы никогда не мирились с фактом оккупации почти 20% своих международно признанных территорий. Однако потерять Шушу было равносильно потере души. Поэтому освобождение города стало не только поворотным моментом войны, но и началом заживления старых душевных ран всех азербайджанцев. Другим указом президента Ильхама Алиева Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана.

Заявление от 9-10 ноября 2020 года, положившее конец войне между Арменией и Азербайджаном, позволило также приступить к решению других острых вопросов, включая освобождение оставшихся под оккупацией территорий (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы), разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций региона.

Все это открыло новую страницу в истории Южного Кавказа. Реализация новых инициатив, таких как "шестисторонняя платформа" для сотрудничества и открытие Зангезурского коридора, цель которого не только связать Армению и Азербайджан, но и сыграть важную роль в повышении статуса региона путем улучшения взаимосвязности различных географических и геополитических зон, может коренным образом изменить геостратегическую и геоэкономическую обстановку на Южном Кавказе и способствовать сотрудничеству не только внутри его границ, но и за их пределами. Несмотря на некоторое первоначальное сопротивление со стороны руководства Армении созданию Зангезурского коридора, его недавние заявления свидетельствуют о готовности открыть как железнодорожные, так и автомобильные маршруты через южные территории Армении, которые соединили бы Нахчыван с остальным Азербайджаном.

Между тем, три десятилетия оккупации нанесли азербайджанским территориям огромный ущерб. Масштабы разрушений на освобожденных землях теперь вынесены на всеобщее обозрение. Многие иностранные гости, посетившие освобожденные города Азербайджана, увидели собственными глазами ужасающие разрушения в некогда оживленных городах. Не пощадили оккупанты и религиозное наследие Азербайджана - мечети и культовые сооружения. Из 67 мечетей на территориях, находящихся под армянской оккупацией, 65 было разрушено до основания, а оставшиеся две мечети были серьезно повреждены и осквернены; многие другие памятники были также полностью разрушены. Из-за разрушений Агдам называют "Хиросимой Кавказа". На протяжении 30 лет армянской оккупации было разрушено 22 музея, где хранилось более ста тысяч артефактов, 927 библиотек, где хранилось 4,6 миллионов книг, 85 музыкальных школ, четыре театра, два концертных зала, четыре художественных галереи, 808 развлекательных заведений, а также 63 из 67 религиозных памятников.

Сейчас Азербайджан занимается восстановлением освобожденных территорий. В 2021 году на проведение восстановительных работ было выделено $1,3 млрд, и темпы выполнения работ поражают. В освобожденном Карабахе предполагается открытие трех международных аэропортов - в Лачинском, Физулинском и Зангиланском районах. Работы по строительству аэропорта в Физули были завершены за 8 месяцев, его торжественное открытие состоялось 26 октября 2021 года. Участок железной дороги Горадиз-Агбанд и шоссе, которые составляют азербайджанский участок Зангезурского коридора, также находятся в стадии строительства.

В стадии реализации находятся международные аэропорты в Лачине и Зангилане, как и пилотный проект по строительству первого в регионе умного села Агалы в Зангиланском районе. В Азербайджане полны решимости как можно скорее восстановить освобожденные территории и сделать их пригодными для проживания, чтобы вынужденные переселенцы, наконец, смогли вернуться в свои дома. Кроме того, в Азербайджане заявляют о готовности к нормализации отношений с Арменией, неоднократно были озвучены призывы к подписанию мирного договора.

Но проблемы еще остаются. Мирные жители Азербайджана по-прежнему ежедневно страдают из-за мин, установленных армянскими оккупантами. После окончания 44-дневной войны более 140 мирных жителей Азербайджана были убиты и искалечены в результате взрывов мин, но Армения по-прежнему отказывается полностью передать свои карты минных полей Азербайджану. Что еще хуже, достоверность карт минных полей в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах, предоставленных Арменией Азербайджану, составила лишь 25%.

Реваншистские лозунги время от времени вбрасываются через пропаганду армянских СМИ теми, чье политическое выживание зависело от оккупации азербайджанских территорий. Именно эта атмосфера реваншизма и ирредентизма все еще удерживает Армению от полного выполнения своих обязательств по соглашению от 9-10 ноября, включая пункт, согласно которому миротворческий контингент Российской Федерации должен быть размещен параллельно с выводом вооруженных сил Армении. То есть вооруженные силы Армении не должны оставаться на освобожденных азербайджанских территориях. Однако с 10 ноября 2020 года армянские военные неоднократно проникали на территорию Азербайджана через Лачинский коридор для осуществления подрывной деятельности против азербайджанских военнослужащих. Также имели место обстрелы Шуши армянскими военными, все еще находящимися на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы; обстрелы азербайджанских позиций в Нахчыване и Кельбаджаре с территории Армении.

Сложность нерешенных вопросов требует прозрачности, сотрудничества и согласия. Извлечение уроков из прошлых ошибок может положить стать началом лучшего будущего и открыть более ясные перспективы. Поэтому в Азербайджане искренне надеются, что отныне мирное и конструктивное взаимодействие с Арменией станет возможным.

8 ноября - это знаменательный день - день, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, в которых содержался призыв к немедленному, безоговорочному и полному выводу всех оккупационных сил с международно признанных территорий Азербайджана. Этот день также определил будущее Южного Кавказа, который, будем надеяться, никогда не вернется к прежнему состоянию.