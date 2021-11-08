Президент России утвердил государственную политику в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, документ опубликован на портале правовой информации.

"В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.