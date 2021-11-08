Более 170 человек отравились пиццей в Армении, открыто дело

В Армении открыто уголовное дело по факту массового отравления в ресторанах "Ташир Пицца" в Ереване, об этом рассказал пресс-секретарь Следственного комитета страны Вардан Тадевосян.

Как сообщает Sputnik Армения, дело возбуждено по п.2 ч.2 ст.279 УК РА - "Выпуск или сбыт товаров, выполнение работ или предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по неосторожности причинившие вред здоровью двух или более лиц".

Напомним, в последние несколько дней в ресторанах сети отравился 171 человек, в связи с чем компания приостановила работу заведений с целью выявления и решения проблемы.