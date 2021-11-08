Инфраструктуру Грозного пополнит новый жилой комплекс

В скором времени по улице Орзамиева в Грозном вырастет комплекс высотных жилых домов "Панорама" на 800 квартир, - сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

"Новый жилой комплекс будет состоять из трех 30-этажных домов, рассчитанных на 800 квартир. Здесь также предусмотрены торгово-офисные помещения и подземный паркинг на 260 машин. Общая площадь помещений - около 105 тыс кв м", - отметил градоначальник, передает ТАСС.

Высотки прекрасно впишутся в современный облик столицы, а благодаря строительству новых жилых комплексов каждый желающий сможет выбрать себе в городе современное, качественное и доступное жилье, - отметил мэр Грозного.

Напомним, первый комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" открылся в столице Чечни в 2007 году – он состоит из двух 18-этажных, двух 30-этажных и одного 45-этажного жилого дома и занимает площадь около 4,5 га.