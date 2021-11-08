Североосетинские медики получат кислород для больных коронавирусом

В ближайшее время в коронавирусные стационары Северной Осетии поступят сто кислородных концентраторов, - сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

"Провели закупку 100 единиц кислородных концентраторов. Соответствующие контракты уже заключены, ждем поставки оборудования", - сказал Тебиев, передает ТАСС.

По поручению главы республики Сергея Меняйло на приобретение жизненно важной медтехники из республиканского бюджета были выделены 7,5 млн рублей. Оборудование будет использоваться для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в ковид-стационарах республики - республиканской клинической больнице и клинической больнице скорой медицинской помощи.

Также на территории республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, Ардонской ЦРБ и Архонской больницы Пригородного района планируется построить кислородные станции, на их возведение по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина уже выделено 97 млн рублей.