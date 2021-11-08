Три килограмма наркотиков изъяли в Кабардино-Балкарии

Крупную партию наркотиков нашли и изъяли полицейские в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что пятого ноября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Урванском районе в одном из домовладений садоводческого товарищества и по месту работы в Нальчике нашли растительные вещества, принадлежащие 50-летнему ранее судимому местному жителю.

Экспертиза установила, что это марихуана массой 2 897 г, гашишное масло массой 0,27 г и 14 кустов наркосодержащего растения "конопля".

Открыто уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.