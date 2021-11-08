В Госдепе заявили о важности взаимодействия с Россией для стабилизации в Афганистане

США необходимо сотрудничать с Россией, Ираном, Китаем, а также другими странами для стабилизации ситуации в Афганистане. Такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов сделал спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

"Крайне важно, чтобы мы работали с регионом: с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном, странами Центральной Азии, исходя из нашего общего и неизменного интереса в стабильном Афганистане, который не представляет угрозы для своих соседей, находится в мире с самим собой и уважает права человека", - цитирует Уэста ТАСС.

Он также подчеркнул, что во время поездки в Европу и Азию собирается побывать в России.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.