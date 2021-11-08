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Президент "АзИз" поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Президент &quot;АзИз&quot; поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с поздравлениями с Днем Победы.

"От имени проживающей в Израиле многотысячной общины выходцев из Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со знаменательной датой - с первой годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне", - обратился он.

По словам Льва Спивака, эта победа была одержана за счет "сплоченности азербайджанского народа, героизма и мужества" военнослужащих, а также благодаря "мудрой и дальновидной политике руководства" страны во главе с Ильхамом Алиевым.

Президент "АзИз" подчеркнул, что Победа в Отечественной войне превратила азербайджанский народ в народ-победителя а Азербайджан - в победоносную страну, восстановившую территориальную целостность путем справедливой борьбы на поле боя.

"Победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года станет поворотным пунктом, с которого начнется новая история процветающего Азербайджана и миролюбивого азербайджанского народа", - отметил Лев Спивак.

Он пожелал Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу счастья, мира и благополучия.

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