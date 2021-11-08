Кондратьев: во всех районах Кубани заработают МЦУ

В ближайшие годы в каждом районе Кубани заработают муниципальные центры управления (МЦУ), - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Центр управления регионом и его "филиалы" на местах - это индикаторы ситуации по ключевым сферам жизни. Они позволяют максимально сократить время принятия решения для оперативного разрешения острых вопросов, поэтому они должны работать в каждом районе", - заявил Кондратьев, передает "Интерфакс".

Впрочем, сеть МЦУ в регионе уже развивается с опережением - по плану 37 центров в муниципалитетах с населением более 50 тыс человек должны были заработать к концу года, но они открылись на два месяца раньше, - сообщил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко.

Только за прошедший месяц через платформу обратной связи поступило почти 18,5 тыс сообщений, а среднее время отработки жалоб сократилось на 25% и составляет теперь чуть более трех суток. Треть всех обращений относится к блоку ЖКХ - это услуги по центральному отоплению жилых домов, отсутствию воды. На втором месте - проблемы, связанные со строительством и ремонтом дорог. На третьем - вопросы о прививках, работе пунктов вакцинации.