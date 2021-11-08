Как команды с Кавказа побеждали в КВН

В 1961 году 8 ноября в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых. Телепередача, объединившая людей с разных уголков планеты, сегодня празднует свое 60-летие, продолжая оставаться одним из самых массовых и наиболее значимых социокультурных явлений среди молодежи. А еще Клуб веселых и находчивых - это единственная в России игра, не заимствованная с запада.

В КВН в разное время участвовало очень много запоминающихся команд из разных стран и регионов, и Кавказ не исключение. Мы представляем список команд, оставшихся в сердцах и памяти зрителей благодаря своему таланту и чувству юмора.

1. "Парни из Баку" (первый состав)

Появление первой кавказской команды в КВН приходится на 1967 год. Создателем и лидером первого состава "Парней из Баку" стал студент Азербайджанского медицинского института имени Наримана Нариманова Юлий Гусман. С 1967 по 1972 год она не проиграла ни одного состязания. Команда стала чемпионом сезонов 1967/68 и 1969/70, а в 1970 году "Парни из Баку" завоевали Кубок чемпионов. И, кстати, именно бакинцы первыми начали выходить на сцену в единой форме.

2-3. "Парни из Баку" (второй состав) и сборная ЕрМИ "ШАрМ"

Эти команды встретились в финале в 1992 году, когда президент и ведущий КВН Александр Масляков присудил победу им обеим. Но все по порядку.

Второй состав "Парней из Баку" образовался в 1988 году усилиями азербайджанского общественного деятеля Анара Мамедханова. Поддерживал команду Полад Бюльбюль оглы - в то время министр культуры Азербайджана. В первом же сезоне бакинцы попали в финал, оставив позади себя "Эскадрон гусар" и сборную Симферопольского государственного университета.

Ереванский "ШАрМ" ("Шоу армянских мужчин") стал первой командой из Армении в КВН. Впервые команда приняла участие в передаче в 1991 году, влюбив в себя зрителей шутками об армянском радио, песней "добрый вечер, можно "здрасьте", можно просто "барев дзез" и фразой "КВН - не игра, а образ жизни", ставшей одним из слоганов Клуба.

В 1992 году "ШАрМ" тоже вышел в финал, где должен был встретиться с командой из Баку. Однако в тот момент между Арменией и Азербайджаном шла Первая Карабахская война. И прямо перед началом встречи Александр Масляков объявил обе команды, стоявшие рядом друг с другом, чемпионами, а вместо игры как таковой в итоге прошел праздничный концерт с участием других команд.

После того сезона "Парни" и ШАрМ встретились только в 2000 году в финале "Турнира десяти" между командами КВН XX века. До этого ереванцы в 1994 году стали двукратными чемпионами, а команда из Баку лишь из-за спорного судейства проиграла в финале сезона 1993 года. В том турнире удача сопутствовала Азербайджану, а исповедь от известного КВНщика Бахрама Багирзаде запомнил каждый.

4. "Махачкалинские бродяги"

Пока "Парни из Баку" и сборная ЕрМИ покоряли вершины КВН, в Дагестане делала первые шаги одна из самых титулованных команд: "Махачкалинские бродяги" стали первой командой с Северного Кавказа в Клубе веселых и находчивых.

"Бродяги" возникли на базе исторического факультета Дагестанского госуниверситета. В двух первых сезонах (1994 и 1995) они доходили до четвертьфинала. В третий сезон 1996 года дагестанцы входили в ранге фаворита, что они и доказали. После невыразительной 1/8 финала Махачкала "разрывала" соперников на сцене, одержав победы во всех играх, включая финальную. Возможно, им помогла смена костюмов: по ходу сезона "Бродяги" сменили полосатые черно-белые костюмы на серые клетчатые жилетки. Целые выступления расходились в народе по цитатам, а жюри называло игру Дагестана "блестящей".

Кроме чемпионского титула, махачкалинцы завоевали двух первых "КиВиНов" (1995 и 1996) в золотом, стали победителями "Летнего кубка" 1997 года, а Юрий Лужков лично вручал капитану "Бродяг" Шабану Муслимову ключи от "Москвича" за победу в Кубке мэра Москвы 1997 года.

Стоит добавить, что участники команды стали авторами известных проектов и российских сериалов, благодаря им КВН-движение стало активно распространяться по всем республикам Северного Кавказа.

5. "Новые армяне"

Новая команда из Еревана появилась на свет в 1994 году. Ее капитаном стал знаменитый ныне шоумен Гарик Мартиросян. Поиграв пару лет в различных лигах, "Новые армяне" в 1996 были приглашены принять участие в телевизионной версии игры. Тот сезон для новичков можно назвать успешным: они завоевали "КиВиНа" в светлом и дошли до полуфинала Высшей лиги, проиграв "Махачкалинским бродягам". В следующем году они разделили первое место с украинской командой "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", в которой тогда "засветился" будущий президент Украины Владимир Зеленский.

В сезоне Высшей лиги 1999 года "Новые армяне", будучи фаворитами, вышли в финал и заняли второе место, играя с командами БГУ и сборной Санкт-Петербурга. В 1998 году команда победила на Летнем Суперкубке, выиграв у "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

В конце 1990-х - начале 2000-х "Новые армяне", кроме выступлений в сезонных играх, побывали с гастролями более чем в 50 городах России и Украины. У них было шесть выступлений в США, два в Германии; они выступили во всех странах СНГ. В последний раз команда в полном составе приняла участие в 55-летии КВН в 2016 году.

Сейчас экс-участники "Новых армян" заняты в успешных проектах на телеканале ТНТ, они стали участниками и продюсерами Comedy Club Production.