Рецидивист ограбил автокофейню во Владикавказе

Во Владикавказе полицейские доказали причастность местного жителя к краже денег из кассы автокофейни. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что следователи завершили расследование уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину".

В частности, было установлено, что ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина ночью взломал замок багажника мобильной автокофейни, забрался в нее и взял из кассы 15 тыс рублей.

В течение дежурных суток были установлены личность и местонахождение подозреваемого, он был задержан. "Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что денежные средства потратили на личные нужды", - уточнили в полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.