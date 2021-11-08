В Дагестане почтили память погибших сотрудников МВД

В Дагестане сегодня впервые прошла акция "Память сердца", посвященная памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Родные и близкие погибших сотрудников органов внутренних дел республики прошли с их портретами от центральной площади Махачкалы до мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне, - передает ТАСС.

С 1994 года от рук бандитов в республике погибли 762 сотрудника МВД, 18 из них присвоено звание Героя России, 15 – посмертно, - сообщили в МВД по Дагестану.