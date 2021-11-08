В Северной Осетии поезд въехал в асфальтоукладчик

В Кировском районе Северной Осетии столкнулись пассажирский поезд и асфальтоукладчик. Об этом сообщили в экстренных службах.

Случай произошел неподалеку от населенного пункта Эльхотово.

Как отмечается, поезд, следовавший из Владикавказа в Адлер, въехал в асфальтоукладчик, выполнявший работы возле железнодорожного полотна.

По словам представителя экстренных служб, в результате инцидента погиб один человек. В поезде на момент столкновения находились примерно 200 человек, никто из них не пострадал.