Головы древнегреческих богов из известняка найдены в Турции

В Турции, на территории древнего города Айзаной, в ходе археологических раскопок были обнаружены известняковые скульптуры, изображающие головы древнегреческих богов Афродиты и Диониса. Изваяния были обнаружены в русле ручья, пишет Greek Reporter.

Отмечается, что тела статуй были найдены во время предыдущих раскопок. По мнению специалистов, возраст работ насчитывает около пяти тысяч лет.

Как прокомментировал находку археолог Гохан Коскун из турецкого Университета Думлупынара, найденные артефакты крайне важны для дальнейших исследований. "Они демонстрируют, что политеистическая культура древней Греции существовала долгое время, не теряя своего значения в римскую эпоху", - сказал он.