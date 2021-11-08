В СКФО уничтожено почти 200 тыс боеприпасов - Росгвардия

В специализированной мастерской Росгвардии в Грозном с начала года уничтожили сотни тысяч единиц огнестрельного оружия и стрелковых боеприпасов, - сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В Грозном… уничтожена очередная партия изъятого, добровольно сданного или найденного оружия и боеприпасов. Оно было принято в 2021 году от территориальных органов МВД России Ингушетии и Дагестана. Всего… в этот раз было уничтожено 620 единиц огнестрельного оружия и более 198 тыс. стрелковых боеприпасов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На протяжении нескольких дней в присутствии специально созданной комиссии военнослужащие соединения разрезали и деформировали охотничьи ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, после чего металлолом отправят в специализированную организацию для переплавки, за процессом которой также будут следить представители Росгвардии, - уточнил заместитель командира батальона по вооружению - начальник технической части майор Валерик Шарафутдинов.

Всего с января 2018 года было уничтожено около 7 тыс единиц огнестрельного оружия и более 550 тыс боеприпасов, - добавили в пресс-службе.