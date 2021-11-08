В Москве отремонтируют памятник Муслиму Магомаеву

Памятник Муслиму Магомаеву в центре Москвы будет отремонтирован в 2022–2023 годах.

"Сейчас специалисты составляют полный перечень необходимых процедур. Столичный департамент культурного наследия планирует провести работы в 2022–2023 годах", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Бронзовый монумент стоит в сквере имени Магомаева между Тверской и Большой Никитской уже десять лет, за эти годы на поверхности скульптуры появились различные дефекты и загрязнения.

"Теперь специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину - благородный налет на бронзе. Ремонт пройдет по заказу нашего ведомства. В настоящий момент на рассмотрении находится проектная документация", - пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Памятник промоют, уплотнят патину, затем покроют защитным составом на основе синтетического воска.