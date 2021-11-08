Теперь официально: Саакашвили все-таки госпитализирован в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий 39 дней, был госпитализирован в тюремную больницу, такое сообщение распространила пенитенциарная служба страны.

"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью, заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18", - цитирует его Sputnik Грузия.

В ведомстве пообещали "поэтапно" сообщать общественности дополнительные сведения.

Напомним, власти давно выступали с инициативой перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в тюрьме №18 в Глдани, но сам заключенный и его адвокаты требовали лечить его в гражданской тюрьме. Сегодня мать политика Гиули Аласания заявила, что ее сына вывезли из тюрьмы №12 на вертолете в неизвестном направлении.