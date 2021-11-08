Как реализуется трехсторонний меморандум России, Армении и Азербайджана? 8 ноя в 18:50 C окончания Второй карабахской войны прошел ровно год. Чего за это время удалось добиться сторонам конфликта и насколько выполняется мирное соглашение? 1130 просмотров Видео Россия Азербайджан Иран Армения Мировые новости Турция Общество Политика Экономика военные учения армия война Азербайджан Армения Кремль Ереван Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян Нагорный Карабах Турция Карабах миротворцы перемирие торговля транспорт инвестиции новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов KamranLeaks Ещё ... Далее Теперь официально: Саакашвили все-таки госпитализирован в тюремную больницу Ранее В КБР провели оценку стоимости дороги к Тырныаузскому меторождению Читайте Вестник Кавказа в