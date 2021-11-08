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Как реализуется трехсторонний меморандум России, Армении и Азербайджана?

C окончания Второй карабахской войны прошел ровно год. Чего за это время удалось добиться сторонам конфликта и насколько выполняется мирное соглашение?

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