В КБР провели оценку стоимости дороги к Тырныаузскому меторождению

Строительство автомобильной дороги к месту добычи вольфрама и молибдена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) обойдется в суму более 400 млн рублей, - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

Само строительство горнорудного комбината по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в КБР запустили 8 октября, он обойдется бюджету в 25 млрд рублей, прогнозный объем производства добычи и переработки - 1,5 млн т руды в год. Комбинат будет запущен в эксплуатацию в 2023 году, а в 2026 году выйдет на полную мощность, - передает ТАСС.

Промышленные мощности комбината предполагается развернуть на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия - в городе Невинномысске Ставропольского края, - говортися в сообщении.