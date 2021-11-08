В США вступили в силу новые правила въезда для туристов

В понедельник, 8 ноября, в США начали действовать новые правила въезда для иностранцев.

С сегодняшнего дня пассажирам при посадке на рейс необходимо предоставить сертификат вакцинации от коронавируса COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и свою контактную информацию.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о разрешении на въезд только для вакцинированных иностранцев в конце октября. Засчитают только иммунизацию одобренными в США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Российских вакцин среди них пока нет.

Исключения сделаны для дипломатов, прибывших с официальным визитом, детей младше 18 лет, людей с подтвержденными документально противопоказаниями к вакцинам и туристов из ряда стран с низким уровнем вакцинации при наличии у них бизнеса или туристической визы.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 250 млн, из них более 5 млн человек скончались.В США выявлены 46 488 417 случаев заражения.