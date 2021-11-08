Банк России выпускает в оборот памятные монеты к 100-летию КЧР

Завтра, 9 ноября, Банк России выпустит в обращение памятные монеты – "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" номиналом 3 рубля и "Карачаево-Черкесская Республика" номиналом 10 рублей.

"Будут выпущены памятные монеты: серебряная номиналом 3 рубля "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики", и из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Карачаево-Черкесская Республика" серии "Российская Федерация"", - говорится в сообщении на сайте организации, передает "Это Кавказ".

На лицевой стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, на оборотной - рельефное изображение стелы "Дружба народов Карачаево-Черкесии" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса. Тираж монеты составит 3 тыс штук, масса драгоценного металла составит 31,1 г.

На оборотной стороне монеты из недрагоценных металлов расположено рельефное изображение герба Карачаево-Черкесской Республики, а на кольце по окружности - надписи "Российская Федерация" и "Карачаево-Черкесская Республика". Тираж монеты составит 1 млн штук.